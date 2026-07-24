Yhdysvaltalainen koripallon supertähti LeBron James jatkaa uraansa NBA-seura Philadelphia 76ersissä. James kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä.

James kertoi X:ssä, että uskoo pystyvänsä auttamaan Philadephiaa nousemaan NBA:n mestariksi. Philadelphia putosi viime kaudella pudotuspeleissä New York Knicksille, joka eteni NBA:n mestaruuteen.

– Tämä on viimeinen päätökseni. En lähden rahan tai perheen takia. Minkä asian vuoksi itse asiassa lähden enää tässä vaiheessa? Haluan yhä uhrata. Haluan yhä tehdä töitä. Haluan yhä raataa. Haluan yhä kilpailla, voittaa ja saada mahdollisuuden kokea voiton tunteen, James kirjoitti.

ESPN:n tietojen mukaan Jamesin sopimus on kaksivuotinen ja arvoltaan kahdeksan miljoonaa dollaria eli noin seitsemän miljoonaa euroa. Sopimus pitää sisällään pelaajan oman option päättää sen jatkumisesta.

41-vuotias James pelasi viime kaudella Los Angeles Lakersissa. Häntä pidetään lajin yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista.