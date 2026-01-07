Ranskassa haudataan tänään 1950- ja 60-lukujen elokuvatähtenä tunnettu Brigitte Bardot.
Ranskalainen uuden aallon elokuvanäyttelijä, malli ja laulaja Brigitte Bardot menehtyi 28. joulukuuta 2025. Bardot lasketaan tänään haudan lepoon kotikaupungissaan Saint-Tropez'ssa Ranskassa.
Hautajaisia on luonnehdittu yksinkertaisiksi jäähyväisiksi. Niihin on vahvistanut osallistuvansa Ranskan laitaoikeistojohtaja Marine Le Pen, kun taas presidentti Emmanuel Macron jättää ne väliin.
Elokuvauransa jälkeen Bardot tunnettiin Ranskassa sekä eläinaktivistina että äärioikeistolaisen maahanmuuttopolitiikan tukijana.
Bardot'n aviomies kertoo näyttelijän kuolleen syöpään. Hän oli kuollessaan 91-vuotias.