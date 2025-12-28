Näyttelijä Brigitte Bardot kuoli 91-vuotiaana.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi näyttelijä Brigitte Bardot’n kuolemaa viestipalvelu X:ssä.

– Elokuvillaan, äänellään, häikäisevällä maineellaan, nimikirjaimillaan, suruillaan, anteliaalla intohimollaan eläimiä kohtaan, hänen kasvoistaan tullut Marianne, Brigitte Bardot ilmensi vapauden ruumiillistumaa. Ranskalainen elämä, universaali loisto. Hän kosketti meitä. Suremme vuosisadan legendaa, Macron kirjoittaa julkaisussaan.

Mariannella Macron viittaa Ranskan tärkeimpään kansallissymboliin, Marianneen. Brigitte Bardot valittiin Mariannen virallisiksi kasvoiksi 1960-luvulla.

Bardot kuoli 91-vuotiaana. Kuolemasta kertoi hänen perustamansa eläinoikeuksia puolustava säätiö.

Säätiö ei kertonut uutisen yhteydessä, missä ja milloin Bardot oli kuollut.

