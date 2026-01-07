Elokuva tähti Brigitte Bardot haudattiin Ranskassa.
Ranskassa haudattiin keskiviikkona 1950- ja 60-lukujen elokuvatähtenä tunnettu Brigitte Bardot. Hänet laskettiin haudan lepoon kotikaupungissaan Saint-Tropez'ssa.
Hautajaisiin osallistui Ranskan laitaoikeistojohtaja Marine Le Pen, kun taas presidentti Emmanuel Macron jätti ne väliin.
Elokuvauransa jälkeen Bardot tunnettiin Ranskassa sekä kiihkeänä eläinten oikeuksien puolustajana että äärioikeistolaisen maahanmuuttopolitiikan kiivaana tukijana, joka jakoi mielipiteitä.
Viisi kertaa vihapuheesta tuomittu Bardot hyökkäsi erityisesti muslimeja vastaan, ja monien mielessä hänen maineensa oli kuoleman aikaan jo varsin musta.
Bardot'n aviomies kertoo hänen kuolleen syöpään. Bardot'lle tehtiin kaksi syöpäleikkausta ennen hänen kuolemaansa 91-vuotiaana 28. joulukuuta.