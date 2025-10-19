Näyttelijä-aktivisti Brigitte Bardot on ollut sairaalassa jo kolme viikkoa.

Ranskalaiskonkarinäyttelijä Brigitte Bardot, 91, on muun muassa Var-Matin-lehden mukaan viety kotoaan Saint-Tropezista sairaalaan Touloniin vakavien terveysongelmien vuoksi.

Lehden tietojen mukaan Bardot on ollut jo kolme viikkoa Saint-Jeanin yksityissairaalassa ja käynyt läpi ”vakavan sairauden vuoksi tehdyn leikkauksen”.

Hänen pitäisi päästä pois sairaalasta muutaman päivän kuluttua, mutta hänen tilansa on edelleen huolestuttava.

Bardot on esiintynyt uransa aikana noin 45 elokuvassa ja laulanut yli 70 kappaletta.

Hänet muistetaan myös seksisymbolina, jonka läpimurtoelokuva oli …ja Jumala loi naisen vuonna 1956.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Brigitte Bardot lopetti näyttelemisen 70-luvulla.

Bardot lopetti elokuvauransa ja on vuodesta 1973 lähtien omistautunut eläinten oikeuksien puolustamiselle ja sen vuoksi perustamalleen säätiölle. Syyskuussa hän käynnisti laajan kampanjan adoptiolasten puolesta.

Lokakuun alussa hän julkaisi Mon BBcédaire-kirjan (Fayard), joka on päiväkirjanomainen teos ja kirjoitettu vuosina 2020–2025.

Lähde: Var-Matin