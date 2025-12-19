Näyttelijä May Britt on kuollut 91-vuotiaana.
Ruotsalaisnäyttelijä May Britt on kuollut 91-vuotiaana.
Hänen tunnetuimpiin elokuviinsa kuuluivat The Blue Angel, Murder Inc ja The Young Lions.
Brittin poika Mark Davis vahvistaa kuolinuutisen Daily Mailille. Davisin mukaan hänen äitinsä kuoli 11. joulukuuta losangelesilaisessa sairaalassa.
May Britt oli ikoninen ruotsalaisnäyttelijä.
Britt vetäytyi alalta mentyään 1960 naimisiin laulaja Sammy Davis Jr:n kanssa. Heidän avioliittonsa sai arvostelua osakseen.
Tuolloin etnisten ryhmien välinen avioliitto oli edelleen kielletty useimmissa Yhdysvaltain osavaltioissa, ja pari sai osakseen negatiivista julkisuutta, häirintää ja jopa tappouhkauksia.