Ranskan ensimmäisen naisen puheet ovat aiheuttaneet skandaalin.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vaimo Brigitte Marcron on jälleen kohun keskellä.

Macronia on syytetty halventavasta ja seksistisestä kielenkäytöstä, ja kohuun ovat ottaneet kantaa useat ranskalaisjulkimot.

Kaikki alkoi sunnuntaina, kun Macron osallistui stand-up-koomikko Ary Abittanin keikalle. Abittania syytettiin vuonna 2021 entisen kumppaninsa raiskauksesta, mutta kolmen vuoden tutkinnan jälkeen syytteet hylättiin.

Ennen esitystä kameroihin tallentui Macronin ja Abittanin keskustelu, jossa koomikko sanoo olevansa huolissaan, että mielenosoittajat keskeyttävät esityksen.

Edellisenä iltana feministiryhmä #NousToutes oli järjestänyt kesken esityksen protestin.

– Jos siellä on ketään typeriä ämmiä, potkimme heidät ulos, Macron vastaa ja nauraa.

Hän myös vaatii koomikolta, ettei tämä puhuisi asiasta illan esityksessä.