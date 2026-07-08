uutisoi tiistaina, että useat norjalaispelaajat ovat sairastuneet ennen lauantaina Englantia vastaan pelattavaa jalkapallon MM-kisojen puolivälieräottelua.
Lehden tiedot pohjautuivat norjalaisen Dagbladetin samana päivänä julkaistuun artikkeliin, jossa kerrottiin muun muassa päävalmentaja Ståle Solbakkenin yskineen pahasti kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.
The Sun jätti kuitenkin mainitsematta, että kyseessä oli kesäkuun puolella pelatun Ranska-ottelun lehdistötilaisuus.
Pelaajista Marcus Holmgren Pedersen oli poissa neljännesvälierästä Brasiliaa vastaan sairauden takia, mutta hänkin on jälleen vahvuudessa mukana.
– Norja kärsii useista sairastumisista vain päiviä ennen Englannin kohtaamista MM-kisojen puolivälierässä, The Sun julisti.