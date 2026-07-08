Vapaavuori viestissä Orpolle kerrottiin luottamuksesta Garden Helsinki -hankkeen "runttaamiseen" puoliväliriihessä.
Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus "saa runtattua" Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta.
Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota.
Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 maaliskuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen.
Orpo kommentoi tänään kirjallisessa kommentissaan kohun nostattanutta Garden Helsinki -hanketta. Siinä hän kertoi kehottaneensa Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin.
– Garden Helsinki -hankkeen silloinen hallituksen jäsen Jan Vapaavuori on maininnut minulle, että hän on mukana hankkeessa, mutta hän tai muut hankkeen toimijat eivät ole esitelleet asiaa minulle, emmekä ole käyneet neuvotteluja, Orpo kirjoittaa kommentissaan.
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