Naton pääsihteeri kehui jäsenmaiden puolustusmenojen suuntaa huippukokouksen aattona.

Naton jäsenmaat ovat jo kasvattaneet puolustusmenojensa kokonaismäärän noin neljään prosenttiin bruttokansantuotteestaan, sanoo puolustusliiton pääsihteeri Mark Rutte Reutersin mukaan.

– Viime vuonna eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada käyttivät puolustukseen lähes 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kun katsoo vuosia 2025 ja 2026 yhdessä, se tarkoittaa 258 miljardin dollarin lisäinvestointeja, Rutte kertoi lehdistölle Nato-huippukokouksen aattona Ankarassa.

Nato-maat sitoutuivat viime vuonna nostamaan puolustusmenonsa viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.

Viidestä prosentista 3,5 prosenttia on tarkoitettu niin sanottuun kovaan puolustukseen eli Naton nykyisen määritelmän mukaisiin puolustusmenoihin. Loput 1,5 prosenttia menisivät turvallisuutta tukeviin menoihin.

Rutte kertoi odottavansa huippukokouksessa jäsenmailta selkeitä, konkreettisia ja uskottavia suunnitelmia viiden prosentin tavoitteeseen pääsemiseksi. Toistaiseksi näytöt ovat Rutten mukaan olleet vaikuttavia.

– Vasta yksi vuosi kymmenen vuoden projektista on takana, ja näemme jo, että eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada investoivat noin neljä prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustus- ja turvallisuusmenoihin, Rutte totesi.