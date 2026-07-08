Näin Erling Haalandin ja puolison rakkaustarina sai alkunsa

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Jalkapallokenttien ulkopuolella Haaland elää melko yksityistä elämää. Hän on seurustellut jo vuosia norjalaisen Isabel Haugseng Johansenin , 22, kanssa, joka on tuttu näky miehen peleissä.

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– Hän lähetti minulle viestin. Hän pelasi samassa seurassa kuin minäkin Brynessa. Joten hän lähestyi minua, en minä häntä, jalkapalloilija oli sanonut leveästi hymyillen.