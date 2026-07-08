Norjan jalkapallon sankari Erling Haaland on seurustellut puolisonsa kanssa jo vuosia.
Norjan joukkueen tähti Erling Haaland, 25, on noussut MM-kisojen suurimmaksi puheenaiheeksi. Viimeinen niitti oli, kun Haaland johdatti maaleillaan Norjan 2–1-voittoon Brasiliasta MM-neljännesvälierässä.
Jalkapallokenttien ulkopuolella Haaland elää melko yksityistä elämää. Hän on seurustellut jo vuosia norjalaisen Isabel Haugseng Johansenin, 22, kanssa, joka on tuttu näky miehen peleissä.
Erling Haaland ja Isabel Haugseng Johansen vuonna 2023.IMAGO/PanoramiC/ All Over Press
Kaksikon tiet kohtasivat jo lapsina. Molemmat ovat kotoisin Brynesta ja Johansen pelasi myös jalkapalloa. People-lehden mukaan pari alkoi seurustella vuonna 2021, kun Haaland oli muuttanut pelaamaan Saksaan.