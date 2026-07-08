Kuluttajia kehotetaan lopettamaan heti USB-latauslaite Quick Charger K300:n käyttö.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa takaisinvedosta, joka koskee USB-latauslaitetta Quick Charger K300.
Tukesin mukaan laitteen sähköeristyksessä on vakava puute, joka voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Tämä tuote ei täytä sähköturvallisuuslain vaatimuksia.
Maahantuoja MFix Oy on lopettanut tuotteen myynnin ja kehottaa kuluttajia poistamaan tuotteen käytöstä heti. Lisäksi yritys on käynnistänyt palautusmenettelyn, jolla tuotteet pyritään keräämään pois kuluttajilta ja jälleenmyyjiltä.
Tukesin tiedotteen mukaan tuote ei täytä sähköturvallisuuslain eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin vaatimuksia.
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