Naton huippukokouksen onnistumista määrittelee jälleen Yhdysvaltain presidentin mielentila, kirjoittaa Naton huippukokousta paikan päällä Ankarassa seuraava ulkomaantoimittaja Janne Puumalainen.

Turkin pääkaupungissa Ankarassa on tällä hetkellä mahdotonta liikkua lyhyttäkään matkaa ilman, ettei Naton huippukokous olisi jollakin tapaa esillä.

Teiden varsilla huippukokouksesta kertovat valotaulut ja rakennusten seiniä peittävät valtavat julisteet. Puolustusliiton logoilla varustettuja lakanoita on hyödynnetty myös esimerkiksi rakennustyömaiden siivoamiseen pois näkyvistä.

Useita katuja on suljettu ja siellä täällä partioi poliiseja. Heitä osallistuu kokouksen turvajärjestelyihin jopa kymmeniätuhansia.

Presidentti Recep Tayyip Erdoganin Turkki on valmis järjestämään show’n, jota se havitteli itselleen pitkään. Huomenna paikalle saapuvat kaksipäiväisen kokouksen päätähdet: 32:n liittolaismaan johtajat.

Tavoitteena yhtenäisyys

Naton huippukokousten keskeinen tavoite on aina yhtenäisyyden osoittaminen.

Suuret sotilasjoukot ja järeä aseistus eivät ole niin uskottava pelote, jos luottamusta ei ole. Luottamusta siihen, että kaikki Nato-maat puolustavat tarvittaessa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta liittolaista.

Erityisen vakava isku pelotteelle on, jos yhtenäisyyttä horjuttaa Naton suurin ja tärkein jäsenmaa.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Puumalainen seuraa Nato-huippukokousta Ankarassa.

Viime vuonna järjestetty Haagin huippukokous oli ensimmäinen Donald Trumpin toisella kaudella Yhdysvaltain presidenttinä. Etukäteen Trumpin pelättiin saapuvan huippukokoukseen riidanhaluisena, mutta lopulta hän esiintyi liittolaisten joukossa säyseästi.