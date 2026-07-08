Venäjä teki yöllä ilmaiskuja Ukrainaan.
Ukrainassa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata tänään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sotilasliitto Naton huippukokouksen yhteydessä Turkissa.
Zelenskyi on toistuvasti kehottanut Ukrainan tukijoita lähettämään maalle lisää ilmatorjuntakalustoa. Ukrainalla on viime aikoina ollut vaikeuksia torjua varsinkin Venäjän ohjushyökkäyksiä.