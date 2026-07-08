Eduskunnan kesätauon keskeyttäminen on hyvin harvinaista. Ensimmäisen kerran kesätauko keskeytettiin 65 vuotta sitten.
Oppositiosta vaadittiin tiistaina pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki -areenahankkeen rahoitusepäselvyyksien vuoksi.
Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi käytännössä eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. Eduskuntaa ei kuitenkaan ole kutsuttu koolle.
Eduskunnan tämänhetkisen aikataulun mukaisesti syysistuntokausi alkaa kesätauon jälkeen 1.9.2026 kello 14, jolloin täysistunnot jatkuvat normaalisti.
Eduskunnan kesätauko on keskeytetty historian aikana vain viisi kertaa.
1961 Hallituskriisi
11.7. ja 13.7.1961 eduskunta kutsuttiin koolle kesätauolla hallituskriisin vuoksi. Hallitusneuvottelut käytiin enemmistöhallituksen aikaansaamiseksi.
1962 Maataloustuet
6.–7.8.1962 ja 10.8.1962 pidettiin niin kutsutut Mätäkuun valtiopäivät. Tuolloin eduskunta kokoontui maataloustukikysymysten vuoksi.
Seuraavan kerran eduskunnan kesätauko keskeytettiin 50 vuotta myöhemmin.
2012 Espanjan tukipaketti
19.–20.7.2012 eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään Espanjan tukipakettia. Silloin käsiteltiin Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta.