Syyrian pääkaupungin Damaskoksen eilisessä pommi-iskussa kuoli ainakin yksi ihminen ja 36 haavoittui. Asiasta kertoo Syyrian terveysministeriö.
Damaskoksen keskustassa räjähti eilen kaksi kotitekoista pommia. Epäillyistä tekijöistä tai mahdollisista motiiveista ei ole kerrottu.
Eilen viranomaiset kertoivat, että haavoittuneista ainakin neljä oli poliiseja.
Pommit räjähtivät lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittui.
Macron ei ollut räjähdysten aikaan hotellilla vaan matkalla tapaamaan Syyrian presidenttiä Ahmed al-Sharaata.