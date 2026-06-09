NB8-maiden johtajat tapaavat Virossa. Huippukokousta seurataan tässä jutussa.

Suomen pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa.

Maiden koalitiosta puhutaan myös NB8-maina.

MTV näyttää huippukokouksen mediatilaisuuden suorana tässä jutussa.



Orpon odotetaan pitävän suomenkielisen tiedotustilaisuuden noin kello 17.30.



Huippukokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen.

Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuvat lisäksi Latvian pääministeri Evika Siliņa, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir.

Orpo puhui kansainväliselle medialle

Orpo kiittää mediatilaisuudessa Zelenskyin osallistumista kokoukseen. Orpon mukaan sodassa on nyt nähtävissä käänne.

– Ukraina on onnistunut kääntämään tilanteen. Ukraina, joka puolustaa itseään, on tänään vahvempi kuin koskaan, Orpo sanoo.

Orpon mukaan tuen Ukrainalle on jatkuttava.