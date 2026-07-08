Lisää lasten luomukauranaksuja vedetään myynnistä.
Suomen Oikia Oy tiedotti kesäkuun loppupuolella vetävänsä pois myynnistä erän herneen ja porkkanan makuisia Oikia Moomin Luomukauranaksuja. Tuotantoerässä okratoksiini A:n pitoisuuuden kerrottiin ylittävän lainsäädännön raja-arvon hometoksiinien osalta.
– Tuotteen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Tuotetta ei siksi tulisi syödä eikä tarjota lapsille, Oikia kertoi tiedotteessa.
Nyt yritys tiedottaa laajentavansa naksujen takaisinvetoa varotoimenpiteenä.
Takaisinveto koskee nyt kahta alla lueteltua valmistuserää:
Valmistaja: Suomen Oikia Oy
Tuotteen nimi: Oikia Moomin Luomukauranaksu herne-porkkana
Tuotteen GTIN-koodi: 6430013258893
Pakkauskoko: 35 g
Parasta ennen: 06.01.2027, 01.03.2027
Suomen Oikia Oy alkoi takaisinvedon yhteydessä selvittää, mistä raaka-aineesta hometoksiini on voinut päätyä tuotteeseen.
– Suoritetuissa laboratorioanalyyseissä havaittiin, että yhdestä käytetystä raaka-aineesta löytyi kohonneita pitoisuuksia okratoksiini A:ta. Varotoimenpiteenä vedämme takaisin myös toisen erän luomukauranaksuja, johon oli käytetty samaa raaka-aine-erää, Oikialta tiedotetaan.