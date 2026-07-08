Taksi Helsinki ei kuitenkaan kommentoi yksittäisen kuljettajan operatiivisia tietoja tai kyseisen rikostutkinnan yksityiskohtia, mutta tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa tapauksen osalta.

– Mikäli tutkinnassa vahvistuu, että kuljettaja on kuljettanut asiakkaita päihtyneenä ennen onnettomuutta, niin kyse on täysin hyväksymättömästä toiminnasta ja vakavasta poikkeamisesta sekä lain että Taksi Helsingin toimintaperiaatteiden osalta, Sirviö sanoo MTV Uutisille.

Yliajon aikana taksinkuljettaja ei ollut työtehtävissä, mutta taksikuskin epäillään ajaneen asiakaskyydin päihtyneenä viime maanantaina myöhäisillan aikana ennen yliajoa.

Taksi Helsingissä työskentelevää, nelikymppistä taksinkuljettajaa epäillään nyt törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Viime viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä Helsingin Itäväylällä kaksi noin 30-vuotiasta ihmistä jäi taksinkuljettajan auton alle ja kuoli .

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Taksitarkastajat puhalluttavat kuskeja

Kuljettajalla on lainmukainen velvollisuus huolehtia, että hän lähtee liikenteeseen aina ajokuntoisena. Taksi Helsinki lähtee toiminnassaan siitä, että sen kuljettajat noudattavat lakia ja ammattikuljettajille asetettuja velvoitteita.

Jos kuitenkin syntyy epäily kuljettajan päihtymyksestä, siihen suhtaudutaan aina hyvin vakavasti.

– Mutta taksitarkastaja ei ole viranomainen, joten hän ei voi velvoittaa kuljettajaa puhalluskokeeseen. Se siis perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos kuljettaja kieltäytyy taksitarkastajan puhallutuksesta, niin tarkastaja on yhteydessä poliisiin, Sirviö selventää.