Itäväylän kuolinturma on järkyttänyt koko Taksi Helsingin yhteisöä.
Viime viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä Helsingin Itäväylällä kaksi noin 30-vuotiasta ihmistä jäi taksinkuljettajan auton alle ja kuoli.
Taksi Helsingissä työskentelevää, nelikymppistä taksinkuljettajaa epäillään nyt törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Yliajon aikana taksinkuljettaja ei ollut työtehtävissä, mutta taksikuskin epäillään ajaneen asiakaskyydin päihtyneenä viime maanantaina myöhäisillan aikana ennen yliajoa.
Alkoholin juominen on tapahtunut tiettävästi vapaa-ajalla.
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Taksi Helsinki suhtautuu vakavasti
Taksi Helsingin liiketoimintapäällikkö Juha Sirviö suhtautuu tapauksesta tulleisiin tietoihin hyvin vakavasti.
– Mikäli tutkinnassa vahvistuu, että kuljettaja on kuljettanut asiakkaita päihtyneenä ennen onnettomuutta, niin kyse on täysin hyväksymättömästä toiminnasta ja vakavasta poikkeamisesta sekä lain että Taksi Helsingin toimintaperiaatteiden osalta, Sirviö sanoo MTV Uutisille.
Taksi Helsinki ei kuitenkaan kommentoi yksittäisen kuljettajan operatiivisia tietoja tai kyseisen rikostutkinnan yksityiskohtia, mutta tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa tapauksen osalta.
Sirviö on työskennellyt kolmessa eri taksiyhtiössä lähes 25 vuotta, ja kyseinen tapaus on ensimmäinen poikkeuksellisen vakava tragedia.