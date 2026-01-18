Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on joutumassa käytännössä kuoppaamaan suunnitelmat noutaa Perseverance-mönkijän keräämiä kivinäytteitä Marsista. Taustalla on Yhdysvaltain kongressin hyväksymä budjetin kiristys, joka kohdistuu näytteiden hakuun tähtäävään hankkeeseen.
Rahoitusta koskeva lakiesitys odottaa nyt presidentti Donald Trumpin allekirjoitusta, jotta se voi tulla voimaan.
Tiedesivusto Live Science kirjoittaa asiaa käsittelevässä artikkelissa, että kivinäytteet saattaisivat sisältää jälkiä Marsin mahdollisesta muinaisesta elämästä. Parhaimmassa tapauksessa Perseverance-mönkijällä on jo todisteita hallussaan.
Mönkijä on ottanut Marsissa yli kolmekymmentä maaperänäytettä. Joukossa on näyte, jota Nasa on kuvaillut ”selvimmäksi merkiksi elämästä”, mitä Marsista on koskaan löydetty.
Näytteiden hakeminen Marsista Maahan on erittäin kallis hanke. Nasalla on kuitenkin hieman rahoitusta sellaisille ohjelmille, joita olisi kehitetty näytteidenhakuoperaatiossa. Tämä saattaa tarjota pientä toivoa näytteiden hakemiseksi Maahan.
Live Sciencen artikkelissa huomautetaan, että mikäli Yhdysvallat luopuu haaveesta tuoda näytteitä Marsista Maahan, niin Kiina jäisi tavoitteessa ilman kilpailijaa.
Kiinan Tianwen-3 näytteidenhakutehtävä on ajoitettu laukaistavaksi kohti punaista planeettaa vuonna 2028. Tehtävällä kerätyt näytteet olisi tarkoitus saada Maahan vuonna 2031.
– Jos otettujen näytteiden palauttaminen Maahan on kisa, niin Kiina saattaa olla voittamassa sen, todetaan artikkelissa.
Southwest Research -instituutin johtava avaruustutkija Victoria Hamilton kummastelee päätöstä.
– On vaikea käsittää, että miten näytteidenhakutehtävän peruuttaminen olisi mitään muuta kuin myönnytys siitä, että näytteiden haku Marsista on liian vaikeaa Yhdysvalloille.