Tutkijat ovat löytäneet tähän mennessä vakuuttavimpia merkkejä elämästä Marsista.

NASAn Perseverance-mönkijän ottamassa näytteessä on tutkijoiden mukaan mahdollisia merkkejä muinaisesta mikrobiologisesta elämästä.

Näyte on peräisin sedimentistä, joka on muodostunut miljardeja vuosia sitten järven pohjalle.

Keskiviikkona pidetyssä mediatilaisuudessa NASAn hallintojohtaja Sean Duffy kertoi tutkijoiden tarkastelleen näytteitä, jotka ovat peräisin "leopardipilkullisesta" kivestä, jota Perseverance kaivoi vuonna 2024 Jezeron kraatterista.

Duffyn mukaan vuoden kestäneen tutkimuksen jälkeen tutkijat eivät pystyneet osoittamaan muuta selitystä kuin mikrobiologinen elämä.

Hän kutsui löytöä "selkeimmäksi merkiksi elämästä, jonka olemme koskaan Marsista löytäneet". Hän kuitenkin totesi, että tulos on vielä alustava.

– Olemme tavallaan askeleen lähempänä vastausta ihmiskunnan yhteen syvällisimmistä kysymyksistä, nimittäin siihen, olemmeko todella yksin maailmankaikkeudessa, NASAn tiedeosaston apulaispäällikkö Nicky Fox kuvaili.

Pilkut saattavat paljastaa elämän jäljet

Fox sanoi kiven pilkullisten rakenteiden herättäneen välittömästi huomiota, kun ne kuvattiin ensimmäisen kerran viime heinäkuussa. Tutkijat ryhtyivät testaamaan kaikkia vaihtoehtoja, jotka todistaisivat sen olevan peräisin ei-biologisesta prosessista.

– Olemme täällä juhlimassa tutkijaryhmän uskomattoman kovaa työtä, kun he kirjaimellisesti yrittivät todistaa, ettei se ole kiinnostavaa, Fox sanoi.

– Uskomme, että [pilkut] ovat mahdollisesti jonkinlaisen muinaisen elämän aiheuttamia.

Planeettatutkija Joel Hurowitz kertoi yksityiskohtaisesti, miten Perseverancen SHERLOC-mittari havaitsi Bright Angel -alueen mutakivessä orgaanisen aineen kanssa yhteensopivia spektrisiä signaaleja. Tutkimustulos julkaistiin keskiviikkona myös Nature -tiedeulkaisussa.

Tekstuurit ja mineraalikokoonpanot, erityisesti vivianiitti ja greigiitti, viittaavat kemiallisiin reaktioihin rautapitoisen mudan ja orgaanisen aineksen välillä pian sen jälkeen, kun se oli laskeutunut muinaiselle järvenpohjalle.

– Kun näemme tällaisia piirteitä sedimentissä maapallolla, nämä mineraalit ovat usein sivutuotteita mikrobien aineenvaihdunnasta, kun ne kuluttavat orgaanista ainesta ja tuottavat sen tuloksena näitä mineraaleja, Hurowitz sanoo.

Hän kuitenkin varoitti, että ei-biologiset kemialliset ja fysikaaliset reaktiot voivat tuottaa samanlaisia piirteitä, eikä niitä voida pelkästään tämän näytteen perusteella sulkea pois.

Perseverance keräsi Sapphire Canyon -nimellä kutsutun näytteen heinäkuussa 2024 kalliopaljastumista Neretva Vallisin varrella. Kyseessä on muinainen jokikanava, joka aikoinaan virtasi Jezeron kraatterin järveen yli 3,5 miljardia vuotta sitten.

Laskeuduttuaan Marsin pinnalle vuonna 2021 Rover on tutkinut kraatterin sedimenttejä ja suistokerrostumia elonmerkkien löytämiseksi.