Nasa kertoo menettäneensä yhteyden Marsia kiertävään luotaimeensa.
Nasa kertoo menettäneensä yhteyden MAVEN-Mars-luotaimeensa viime lauantaina. Ennen yhteyden menettämistä MAVENilta saadut tiedot osoittivat kaikkien järjestelmien toimivan normaalisti.
Tämän jälkeen luotain kiersi Maasta katsottuna Marsin toiselle puolelle. Kun luotain tuli jälleen esiin Marsin takaa siltä ei saatu enää signaalia.
Nasa kertoo työntekijöidensä tutkivan ja pyrkivän ratkomaan "anomaliaa", joka on aiheuttanut yhteyden menetyksen.