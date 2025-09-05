Marsin sisuksissa saattaa olla jotakin yllättävää

Tuoreen tutkimuksen mukaan Mars-planeetan sisus saattaa olla suurista palasista muodostuva sekametelisoppa
Kerroksittaisen rakenteen sijaan Marsin sisus saattaa koostua erinäisistä suurista möhkäleistä, kuin suklaamurukeksi, kuvailee Space.com -avaruussivusto.
Tutkijat ovat analysoineet InSight-laskeutujan keräämää seismistä dataa Marsista vuosien 2018 ja 2022 välillä.
Imperial College Londonin tutkijat tutkivat Marsissa tapahtuneita järistyksiä. Tutkijat havaitsivat, että järistysaallot kulkivat siten kuin Marsin sisus koostuisi eri materiaalien muodostamista suurista palasista. Laskelmien mukaan palaset voivat olla halkaisijaltaan jopa neljän kilometrin mittaisia.
Tutkijat epäilevät palasten syntyneen Marsin varhaisvaiheiden aikana, kun planeetan kokoluokkaa olevat kappaleet törmäilivät toisiinsa.
– Nämä valtavat törmäykset tuottivat riittävästi energiaa sulattaakseen suuria osia nuoresta planeetasta magma-meriksi, tutkijat toteavat.
Tutkijoiden mukaan magmamerien jäähtyessä ja kiteytyessä ne jättivät jälkeensä erilaisista materiaaleista koostuvia palasia, joita nyt ollaan havaittu Marsin syvyyksistä.
Tutkijat toteavat, että Marsin seismistä dataa tutkimalla on mahdollista nähdä ajassa taaksepäin 4,5 miljardin vuoden takaisia tapahtumia.
Koko tutkimus on julkaistu Science-julkaisussa.