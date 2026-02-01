Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on aloittanut paikallista aikaa lauantai-iltana Artemis II -avaruuslennon harjoituslähtölaskennan.
Kaksi päivää kestävän harjoituksen päätteeksi suoritetaan polttoainetesti. Jos testi onnistuu, pääsee kuulento matkaan aikaisintaan ensi viikon sunnuntaina.
Eilen uutisoitiin Nasan joutuneen viivästyttämään kuulennolle kriittistä tankkaustestiä. Syynä viivästykseen oli epätavallisen kylmä sää, kirjoitti avaruussivusto Space.com.
Kyseessä on ensimmäinen miehitetty kuulento sitten vuoden 1972.
Kuulennon on tarkoitus kestää 10 päivää. Nelihenkinen miehistö lentää Kuun ympäri ja takaisin pysähtymättä matkalla.