Jos kovat pakkaset harmittavat ja uhkaavat jäädyttää vesiputket, niin lohtua tuonee, että ei ole helppoa Nasallakaan.

Nasa on joutunut viivästyttämään miehitetylle Artemis 2 -kuulennolle kriittistä tankkaustestiä. Syynä viivästykseen on epätavallisen kylmä sää, kirjoittaa avaruussivusto Space.com. Laukaisun kenraaliharjoituksen oli määrä alkaa 29.1. Kyseessä on viimeinen suuri testi, jotta kuuraketille myönnetään laukaisulupa.

Simuloidun lähtölaskennan on viivästyksen takia määrä alkaa vasta tänään paikallista aikaa ja itse laukaisun kenraaliharjoituksen on tarkoitus alkaa maanantaina illalla paikallista aikaa.

Testin lykkääminen siirtää samalla koko varsinaisen laukaisun aikaikkunaa muutamalla päivällä eteenpäin. Tällä hetkellä varsinaisen laukaisun odotetaan tapahtuvan aikaisintaan 8.2.2026.

Nasa suhtautuu vakavasti kylmään säähän ja sen vaikutuksiin kuuraketille ja laukaisualustalle. Avaruussukkula Challenger räjähti tuhoisasti 40 vuotta sitten juurikin kylmyyden aiheuttaman rakenteellisen vaurion takia.

Jotta Artemis 2 todellakin pääsisi matkaan kohti Kuuta helmikuun aikana, on kaiken sujuttava moitteetta kenraaliharjoituksessa.

Artemis 2 lennon miehistö odottaa parhaillaan laukaisua kohti Kuuta karanteenissa. Artemis 2 ei laskeudu Kuuhun, vaan kiertää sen ympäri. Lento kestää kymmenen päivää. Artemis 3 -lennolla on tarkoitus laskeutua Kuun pinnalle, vuosikymmeniä kestäneen pitkän tauon jälkeen.