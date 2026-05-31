Yksi Kruunun takaa -jaksoon tulleista kysymyksistä liittyy asiaan, joka tuntuu olevan brittikuninkaallisille erityisen herkkä paikka.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili vastaavat katsojilta tulleisiin kysymyksiin kuninkaallisiin liittyen.

Yksi jaksoon tulleista kysymyksistä tiedustelee onko mahdollista, että kuninkaallisista muun muassa prinssi Harry käyttäisi korotettuja kenkiä.

Asiantuntijat eivät tätä täysin tyrmää. Haili kertoo itseasiassa pistäneensä merkille, että Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin pituusero ei välttämättä hirvittävän paljon vaihtele riippumatta siitä, onko Meghanilla jalassaan korkeat korot vai tasapohjaiset kengät.

Mediatietojen mukaan Meghan olisi 168 senttimetriä pitkä ja Harry puolestaan 186 senttimetriä.

Jaksossa Jaatisen ja Hailin tarkastelussa on kaksi kuvaa Harrysta ja Meghanista: toinen on parin kihlajaiskuva syksyltä 2017, ja toinen muutama vuosi myöhemmin pariskunnan Instagram-tilillä vuonna 2019 jaettu kuva, jossa he käyskentelevät uusiseelantilaisessa metsässä.