Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on huolissaan siitä, miten uudet ajokorttivaatimukset näkyvät sopimuspalokuntien arjessa.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) kertoo Hankenin kauppakorkeakoulun projektityöstä, jossa tarkastellaan C-luokan ajokorttivaatimusten vaikutuksia suomalaisiin sopimuspalokuntiin.

SSPL toteaa, että selvityksen mukaan nykyisillä koventuneilla ajokorttivaatimuksilla voi olla pidemmällä aikavälillä vaikutuksia koko pelastustoimen suorituskykyyn.

Kyselytutkimuksessa analysoitiin 112 suomalaisen sopimuspalokunnan vastauksia. SSPL toteaa selvitykseen perustuen, että suurin yksittäinen este C-ajokortin hankkimiselle on kustannus.

Osa palokunnista raportoi kyselyssä tilanteista, joissa yksikön lähtö viivästyi tai tehtävälle ei kyetty lähtemään lainkaan C-ajokortillisten kuljettajien puutteen vuoksi. Enemmistö vastaajista ei kuitenkaan kokenut tilanteen vielä vakavasti heikentäneen toimintakykyä.

Kyselyn mukaan kaupunkialueiden palokunnat raportoivat enemmän viiveitä C-ajokortillisten kuljettajien saatavuudessa kuin maaseutualueiden palokunnat.

– Monessa palokunnassa nykyinen toimintakyky nojaa pitkään mukana olleisiin kuljettajiin, jotka ovat hankkineet C-ajokorttinsa aikana, jolloin koulutus oli nykyistä kevyempää ja edullisempaa, SSPL toteaa.

Vastaajien mukaan tehokkaimmat keinot tilanteen korjaamiseksi olisivat valtion tuet C-ajokorttikoulutukseen, verovähennysoikeus koulutuskuluihin sekä erillisen hälytysajoneuvoluokan kehittäminen.