Jääkiekkohistoriansa ensimmäistä MM-pronssia juhliva Norja on saanut huippuotteillaan viime aikoina koko maan urheilumedian huomion ylleen. Pronssimitalia pidetään tuoreeltaan merkittävänä saavutuksena koko maan mittavassa urheiluhistoriassa.

Odottamattoman 3–2-voiton Kanadasta varmisti jatkoaikamaalilla Noah Steen.

– Tämä on mahtavaa! Voitto oli täysin ansaittua, he olivat koko pelin ajan Kanadaa parempia, siitä ei ole epäilystäkään. Tämä pronssi on urheiluhistoriaa, maan entinen kiekkotähti Anders Myrvold sanoi norjalaislehti VG:lle.

Norja johti ottelua 2–0 vielä 76 sekuntia ennen ottelun loppua, kunnes Robert Thomas teki kaksi maalia ja vei ottelun jatkoajalle. Norjan kannalta kivulias tasoitusmaali syntyi vain seitsemän sekuntia ennen loppua, mutta selkäranka kesti myös jatkoajalla.

– En halua vertailla saavutuksia, mutta Norjan urheilun kontekstissa tämän täytyy olla yksi suurimmista, ihme jäällä! Myrvold julisti.

Kontrasti tähän päivään on valtava, kun tarkasteluun ottaa vuoden 2023, jolloin Norjan jääkiekkomaajoukkueen toiminta jouduttiin laittamaan jäihin talousvaikeuksien vuoksi.

– Norja on saanut viime päivinä useita uusia jääkiekkotähtiä. Noah Steen on jättänyt nimensä näihin MM-kisoihin. Brandsegg, Steen, Koplar ja muut nuoret ovat vieneet tämän maajoukkueen uusiin korkeuksiin. On hienoa olla norjalainen jääkiekkoilija, Myrvold sanoi.

Myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre onnitteli joukkuetta sosiaalisessa mediassa.

– Uskomaton ja historiallinen päivä, voittomaali jatkoajalla. Malja jääkiekkomiehille. Me kannustamme! Tämä on uusi aikakausi Norjan jääkiekossa, Støre kirjoitti.