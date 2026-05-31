Kanada ja MM-kisojen pronssiottelut ovat yhtä toimiva pari kuin kaksi vasenta kättä, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Jääkiekon miesten MM-kisoissa on pelattu pronssiotteluja vuodesta 1992 lähtien. Kanadan kohtalona tämä peli on ollut nyt kahdeksan kertaa. Voittoja on tasan yksi, keväältä 1995, kun se kaatoi Tshekin 4–1.

Vastapainona on seitsemän tappiota. Seitsemän! Tuorein näistä varmistui hetki sitten, kun Sveitsin MM-turnauksen sensaatiojoukkue Norja sai Kanadan NHL-nipun näyttämään lähes amatöörisakilta noin 58 minuutin ajan.

Loppukiri tuli, mutta liian vähän ja liian myöhään, kun Norja juhli jatkoajalla.