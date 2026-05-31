MTV Urheilun MM-studiossa otettiin lauantaina esiin mielenkiintoisia katsojakysymyksiä. Asiantuntijoiden Juhamatti Aaltosen ja Lasse Kukkosen vastauksissa ikimuistoiseen tuuletukseen oli yllättävää yhtäläisyyttä.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20! Studiolähetys alkaa MTV Katsomossa klo 20.25 ja MTV3-kanavalla klo 20.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Aaltoselta ja Kukkoselta kysyttiin, millainen tuuletus on jäänyt heille mieleen. Asiantuntijat nostivat esiin juhlintaa samasta ottelusta, Leijonien ensimmäisen MM-kullan tuoneesta Ruotsi-finaalista toukokuussa 1995.

– Jonas Bergqvist, -95, nevö foget. 4–1-kavennus ja veti sen helikopterituuletuksen. Itse mietin jo kymmenvuotiaana, että "onkohan tuo nyt vähän liikaa, te olette jo hävinneet tämän pelin", Aaltonen veisteli naureskellen.

Bergqvist ei voittanut -95, mutta hänen palkintokaapistaan löytyy kolme MM-kultaa ja olympiavoitto.