Ex-presidentin mukaan nyt on aika sorvata Putinin kanssa rauha.

Ukrainan presidenttinä vuosina 2014-2019 toiminut Petro Poroshenko arvioi, että Ukraina on juuri nyt lähempänä rauhaa Venäjän kanssa kuin missään vaiheessa sotaa, kertoo Kyiv Post.

Poroshenko kertoi Mustanmeren turvallisuusfoorumissa, että Ukrainan armeijan menestys, länsimaiden tuki mutta myös koko kansan sitkeys ovat saaneet aikaan ainutlaatuisen tilanteen, joka hänen mukaansa pitäisi hyödyntää.

Poroshenkon mukaan nyt on se hetki, jolloin Vladimir Putin on pakotettava rauhaan.

– Sanon tämän vastuullisesti: juuri nyt toukokuussa 2026 Ukraina, Eurooppa ja koko maailma eivät ole koskaan olleet yhtä lähellä rauhaa kuin tänään. Tehtävänämme on nyt hyödyntää tämä kapea mahdollisuuksien ikkuna, Poroshenko kertoo.

Poroshenko korostaa, että tämä rauha pitää tapahtua Ukrainan ehdoilla ilman alueluovutuksia.

"Minulla oli vain 5000 miestä"

Poroshenko toimi myös itse presidenttinä Ukrainassa aikana, jolloin itänaapurin arvamaattomuus oli läsnä.

Kun Ukraina kohtasi Venäjän aggression ensimmäistä kertaa vuonna 2014, oli maa valmistautunut tilanteeseen hyvin rajallisilla sotilaallisilla resursseilla.

– En ole puhunut tästä aiemmin, mutta syyskuussa 2014 minulla ei ollut ainuttakaan pataljoonaa etulinjan takana pysäyttämässä Putinia. Heti sen jälkeen, kun entinen presidentti ( ) oli paennut, meillä oli vain 5000 taistelukelpoista sotilasta. Vapaaehtoiset lähtivät harjoitusalueelle ja sieltä suoraan rintamalle. Koulubusseilla ja siviilivaatteissa, Poroshenko muistelee.