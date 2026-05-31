Norjan miesten jääkiekkomaajoukkue juhlii historiansa ensimmäistä MM-mitalia. Sensaatio varmistui, kun Norja voitti sunnuntai-iltapäivän pronssiottelussa Kanadan jatkoajan jälkeen maalein 3–2.

Ottelun ensimmäinen maali nähtiin avauserässä vajaan seitsemän minuutin kohdalla, kun Djurgårdenia edustava Emilio Pettersen vei Norjan johtoon.

Pelin puolivälin jälkeen Stian Solberg laukoi viivalta ja kiekko kimposi Zach Whitecloudin polvisuojista verkkoon.

Kanadan Robert Thomas teki 1–2-kavennuksen vain minuutti ja 16 sekuntia ennen loppua. Thomas runnoi itse myös tasoituksen, kun pelikellossa oli jäljellä vain seitsemän sekuntia.

Jatkoaikaa oli pelattu kolme ja puoli minuuttia, kun Norjan kiekkohistoriaan piirtyvän maalin iski kahdella yhtä vastaan -hyökkäyksen päätteeksi 21-vuotias Noah Steen.

MM-historiassa kolmatta kertaa Kanadan tänään voittanut Norja sijoittui vuonna 1951 MM-kisoissa neljänneksi, mutta nykymuotoisissa MM-kisoissa joukkue ei ollut ennen tätä edennyt neljän parhaan joukkoon. Nyt kaulaan pujotettiin MM-pronssi.