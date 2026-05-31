Leijonien ykkösmaalivahti Justus Annunen on valtavassa roolissa MM-finaalissa sunnuntaina. Palo kiekkojen torjumiseen syntyi jo hyvin nuorena.

Suomen maalivahtivalmentaja Aki Näykin mukaan Annunen, 26, on paraatiesimerkki nykyaikaisesta torjujasta. Näkemyksensä tueksi hän näyttää yhden esimerkin Annusen työskentelystä.

Kanadaa vastaan MM-välierässä Annunen loisti. Sunnuntainakin olisi syytä olla hyvä päivä.

– Se on taas vähän silleen, ettei silti voi tietää, miten se peli menee. Joskus on hyvä tuuri, ja ne (kiekot) tarttuvat silti, vaikka vähän tuntuisikin huonolta. Ja joskus päinvastoin. Se vähän kuuluu siihen asiaan, Annunen summaa.