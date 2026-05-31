Kanadan NHL-tähdet Sidney Crosby ja Mark Scheifele antoivat tunnustusta voitokkaalla Norjalle MM-pronssiottelun jälkeen.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Turnauksen sensaatiojoukkue Norja sai kisoilleen unelmapäätöksen, kun se löi Kanadan tähtinipun 3–2 jatkoajalla. Pronssi on Norjan ensimmäinen arvokisamitali miesten jääkiekossa.

Kanada oli ottelussa pitkään melko hengetön. Se punnersi tasoihin loppuminuuttien kirillä tehden kaksi osumaa ilman maalivahtia.

Sidney Crosbyn mielestä Kanada aloitti hyvin, mutta tehottomuus vaivasi. Hän huomasi myös Norjan onnekkaan pompun kanadalaispelaajan suojista sen toisessa maalissa.

– Yritimme taistella takaisin otteluun sen jälkeen. Mielestäni teimme hyvää työtä, ja saimme kovalla yrityksellä ottelun tasoihin. Jatkoajalla voi tapahtua mitä vain. He löysivät keinon voittaa, Crosby kommentoi medialle.

– He tekivät sen, mitä piti. Sen näki, että he halusivat tätä todella paljon, numero 87 kehui Norjaa.