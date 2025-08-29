"Näemme vasta ensimmäiset merkit" – hammaslääkäri varoittaa yleistyvän tuotteen haitoista

Nikotiinipussit ja sähkötupakointi tekevät tuhoja suussa, sanoo hammaslääkäri.

Nikotiinipussien käyttö sekä sähkötupakointi, tuttavallisemmin vapettaminen, ovat yleistyneet. Terveystalon ylihammaslääkäri Ritva Lindblad on siitä huolissaan.

– Näemme tällä hetkellä vasta ensimmäiset merkit näiden tuotteiden vaikutuksista ihmisten suun terveyteen. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksista tiedämme vasta hyvin vähän, hän kertoo tiedotteessa.

Lindblad kertoo, että nikotiinipussit ja sähkötupakointi vaikuttavat suun terveyteen monin tavoin ja seurauksena saattaa olla jopa vakavia terveysongelmia.

Nuoret suosivat etenkin mentolia, joka tehostaa nikotiinin imeytymistä.

Nikotiini tummentaa hampaita

Nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, sydän- ja keuhkosairauksia sekä heikentää aivotoimintaa. Lisäksi se lisää useiden syöpien riskiä. Olemme aiemmin kertoneet, että nikotiinipussien runsas käyttö näyttäisi olevan yhteydessä aivoverenkiertohäiriöihin.

Suussa nikotiinipussit aiheuttavat limakalvojen arkuutta, rakkuloita sekä kuivattavat suuta.

– Nikotiini myös hidastaa haavojen ja luun paranemista, mikä voi olla haitallista ja aiheuttaa komplikaatioita esimerkiksi hampaanpoiston jälkeen, Lindblad kertoo.

Usein luullaan virheellisesti, että poltettavan savukkeen tupakka tummentaa hampaita, vaikka syynä on tupakan terva ja nikotiini.

Jopa enemmän nikotiinia kuin savukkeessa

Ylihammaslääkäri Lindblad varoittaa, että nikotiinipusseissa saattaa olla jopa enemmän nikotiinia kuin savukkeissa tai nuuskassa. Niiden tuoteselosteet eivät aina ole kovin tarkkoja, tiedotteessa kerrotaan.

– Tutkimuksissa on huomattu, että nikotiinipussien nikotiinipitoisuus voi olla huomattavasti korkeampi kuin mitä pakkauksessa ilmoitetaan.

Sähkötupakan höyryt ovat huono juttu

Lindbladin mukaan selkeintä tutkimusnäyttöä on saatu siitä, että sähkötupakointi nostaa parodontiitin riskiä. Parodontiitti tarkoittaa hampaiden kiinnityskudosten tulehdusta ja asteittaista katoamista, jonka seurauksena voi olla hampaiden menetys.

Hammaslääkärilehden tuoreessa katsauksessa havaittiin, että sähkötupakointitutkimuksissa on huomattu lisääntynyttä reikiintymistä, suun kiputiloja sekä yleisemmin heikkoa suun terveydentilaa.

Reikiintyminen voi liittyä sähkötupakan höyryihin, koska bakteerit viihtyvät kuumassa. Lindladin sanoo, että vaikka tuotteet olisivat nikotiinittomia, niiden vapettaminen ei ole turvallista.

Höyrystyessään monet sähkösavukkeiden lisäaineet voivat muuttua terveydelle haitallisiksi ja sisältää esimerkiksi karsinogeeneja. Lindbladin mukaan esimerkiksi makuaineet kaneli ja vanilja voivat muuttua haitallisiksi höyrystyessään.

