Leijonat aloittaa MM-finaalin Sveitsiä vastaan täysin samalla kokoonpanolla kuin Kanada-ottelussa eilen.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20!
Studiolähetys alkaa MTV Katsomossa klo 20.25 ja MTV3-kanavalla klo 20.30.
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Älä koskaan vaihda voittavaa joukkuetta.
Leijonat noudattaa tätä joukkuepeleistä tuttua sanontaa MM-finaalissa sunnuntaina.
Suomi on ottanut voitot Tshekistä puolivälierässä ja Kanadasta semifinaalissa samalla koostumuksella. Maalilla aloittaa finaalissakin odotetusti Justus Annunen.