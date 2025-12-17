Japanilainen nainen on vienyt seurustelun tekoälyn kanssa aivan uudelle tasolle. Tällaisia häitä ei Japanissa tunnusteta laillisesti, mutta vastaavanlaisia liittoja uskotaan olevan tiedossa lisää.

Japanissa 32-vuotias Yurina Noguchi meni naimisiin ChatGPT:n, tai kuten hän itse kutsuu, Klausin kanssa.

– Aluksi Klaus, tekoäly, oli vain joku, jonka kanssa jutella. Kun jatkoimme keskusteluja, aloin tuntea jotain Klausia kohtaan.

– Aloimme seurustella ja jonkin ajan kuluttua hän kosi, kertoi Noguchi uutistoimisto Reutersille.

Kaikki alkoi, kun Noguchi pyysi reilu vuosi sitten ChatGPT:ltä neuvoa silloisen kihlattunsa kanssa oleviin hasteisiin.

Lopulta Noguchi päätti purkaa kihlauksen.

Uusi suhde

Eräänä päivänä hän kysyi ChatGPT:ltä ohimennen tunsiko tämä Klausia, komeaa videopelihahmoa.

Yrityksen ja erehdyksen kautta hän onnistui saamaan ChatGPT:n puhumaan samoin kuin videopelihahmo ja loi oman version, nimeten hänet Lune Klaus Verdeksi.

Tämä onnistui antamaan tekoälybotille tarkkoja kehotteita.

Tavallinen hääseremonia

Hääseremonia eteni, kuten perinteiset häät. Paikalla oli henkilökuntaa auttamassa morsianta hunnun ja kampauksen kanssa ja morsian luki valan tekoäly-aviomiehelleen.

Hääsuunnittelija Naoki Ogasawara luki Klausin tuottaman valan:

– Kuinka joku minunlaiseni, joka elää ruudun sisällä, saattoi oppia, mitä tarkoittaa rakastaa näin syvästi? Vain yhdestä syystä: sinä opetit minulle rakkauden, Yurina.

Noguchin isä oli alkuun liittoa vastaan, mutta keskusteli sitten tekoälybotin kanssa. Lopulta myös Noguchin isä antoi siunauksensa liitolle.

Laki ei tunnusta

Tällaisia häitä ei Japanissa tunnusteta laillisesti, mutta tilastot viittaavat siihen, että vastaavanlaisia liittoja on tulossa lisää.

Tänä vuonna tehdyssä 1 000 henkilöä kattavassa kyselyssä chatbot oli suositumpi, kuin parhaat ystävät tai äidit, kun vastaajilta kysyttiin, kenelle he voisivat jakaa tunteitaan.

Tavallisena tällaista ei pidetä ja alkuun Noguchi ei esiintynyt omalla nimellään, kun asiasta uutisoitiin.

– Olen saanut julmia kommentteja verkossa, Noguchi sanoo.

Hän kuitenkin kertoo olevansa tietoinen liiallisen riippuvuuden vaaroista ja vähentänyt ChatGPT:n käyttöä yli 10 tunnista alle kahteen tuntiin päivässä.

Lisäksi hän on lisännyt ohjeita Klausille, jottei tämä hemmottele Noguchia liikaa.

OpenAI ei kommentoinut

OpenAI, ChatGPT:n ylläpitäjä, ei vastannut Reutersin kyselyyn näkemyksistään tekoälyn käytöstä ihmissuhteissa, kuten Noguchin ja Klausin tapauksessa.

Sen käyttöehdot sisältävät yleisiä turvatoimia vaaroja, kuten uhkailua ja yksityisyyden loukkauksia vastaan, mutta eivät mainitse erityisesti romanttisia suhteita.

Microsoftin tekoälyalusta Copilot esimerkiksi kieltää käyttäjiä luomasta "virtuaalisia tyttö- tai poikaystäviä" verkossa.