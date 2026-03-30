Hyväntekeväisyyskeräysten varojen epäillään päätyneen omaan käyttöön Päijät-Hämeessä.
Hämeen poliisi tutkii rikossarjaa, jossa hyväntekeväisyyden nimissä kerättyjen varojen epäillään menneen keräyksiä organisoineen henkilön omaan käyttöön. Rikosvahinko on yhteensä noin 100 000 euroa.
Poliisin mukaan sosiaalisen median erilaisten ryhmien kautta on kerätty varoja Päijät-Hämeen vähävaraisille perheille ja vanhuksille.
Keräyksissä on käytetty erilaisia tarinoita.
Poliisi epäilee, etteivät kerätyt varat ole kuitenkaan menneet muiden avuksi, vaan keräyksiä organisoineen henkilön omaan käyttöön.
Teoilla aiheutettu rikosvahinko on poliisin mukaan yhteensä jopa noin 100 000 euroa. Tekoja tutkitaan rikosnimikkeillä rahankeräysrikos ja törkeä petos.
– Keräyksiin lahjoitetut summat ovat olleet vaihtelevia. Suurimmat summat yksittäisten lahjoittajien osalta ylittävät jopa törkeän petoksen euromääräisen rajan, joka on noin 15 000 euroa, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Pirkkalainen.
Epäilty otettiin kiinni
Poliisi on ottanut rikoksista epäillyn henkilön kiinni sunnuntaina 29. maaliskuuta.
Vuosina 2020–2025 tehdyistä rikoksista epäillään noin 50-vuotiasta hollolalaista naista, jolla on aikaisempaa historiaa petosrikoksissa. Poliisi epäilee naisen esiintyneen keräystoiminnassa väärällä nimellä.
Toimintaan ei kuitenkaan epäillä liittyvän yhdistyksiä.
– Teoilla on yksi päätekijä, rikoksista epäilty nainen. Tekoihin liittyy myös muita henkilöitä, mutta heidän roolinsa on vielä tässä vaiheessa epäselvä. Tämä on yksi asia, jonka poliisi selvittää esitutkinnassa, Pirkkalainen selventää.
Epäilty teko tuli poliisin tietoon, kun yksi asiassa mukana olleista otti yhteyttä.