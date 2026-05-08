Poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Lounais-Suomen poliisi epäilee kahta henkilöä kymmenien koirien hoidon ja pitopaikan puhtauden laiminlyönnistä. Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut, ja kahta Merikarvialla asuvaa ihmistä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Poliisi sai tietää epäillystä törkeästä eläinsuojelurikoksesta valvontaeläinlääkärin tekemän tutkintapyynnön myötä joulukuussa 2024.

Valvontaeläinlääkärit olivat kuukautta aiemmin tehneet kiinteistölle eläinsuojelutarkastuksen, jolloin eläinten hyvinvoinnissa havaittiin useita laiminlyöntejä.

”Varsin julma ja säälimätön”

Kiinteistöllä oli yhteensä 46 koiraa, joista useita pidettiin pienissä kuljetushäkeissä niiden omassa ulosteessa ja virtsassa.

– Kaltoinkohdeltujen eläinten määrä on poikkeuksellisen iso. Kokonaisuutta arvioiden epäilty rikos on luonteeltaan varsin julma ja säälimätön, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Aleksi Sulkko Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Koirat siirrettiin nopeasti pois pitopaikasta, ja niille hankittiin kiireellistä väliaikaista hoitoa. Myöhemmin kaksi koiraa jouduttiin lopettamaan huonon kunnon vuoksi.