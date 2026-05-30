Koulujen kesäloman alun väläytetty siirto kahdella viikolla ei miellytä kaikkia.

Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä.

Vastaajista 39 prosenttia kertoi vastustavansa siirtoa, 35 prosenttia kannatti sitä ja 26 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.



Opetusministeri, RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi.



Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työelämässä oleviksi luettiin mukaan palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät.