MTV Uutiset tapasi Helsingin Ressun lukiosta valmistuneita ylioppilaita.

Tänä keväänä ympäri Suomen on valmistunut yhteensä 26 500 ylioppilasta. Heistä osa, noin 130, on Helsingin Ressun lukiosta. MTV Uutiset oli paikalla juhlallisuuksissa ja tapasi koulun rehtorin, sekä muutaman onnellisen ylioppilaan.

Ressun rehtori Veli-Pekka Lehtinen kertoo, että tuntuu hienolta, mutta samalla haikealta, kun joukko valmistuneita lähtee kohti elämän uusia haasteita.

– Ehkä lohdullista on se, että he usein palaavat ja haluavat tulla vielä vanhalle koululleen käymään. Ensisijaisen tärkeää on, että he pitävät suhteita yllä toisiinsa. Kyllä siivet kantavat ja he pääsevät eteenpäin ja se on tietysti hieno nähdä.

Kaksi valkolakin saaneista ovat Seela Veijola, sekä Markus Arvela. Molemmat toteavat, että takana on hyvät ja pitkät kolme vuotta. Veijola pohtii lukioaikaansa ja kertoo saavuttaneensa tietyn virstanpylvään. Hänen mukaansa valmistuminen on nuorille mahdollisesti ensimmäinen kohta, jossa oma ikäluokka lähtee hajaantumaan.

– Tämä on tietysti herkkä ikävaihe varmaan jokaisen ihmisen elämässä, että hirveästi kasvua tapahtuu peruskoululaisesta melkein aikuiseksi, Veijola sanoo

– Henkinen kasvu oli läsnä ja muistan, että ensimmäisenä vuonna hain omaa paikkaani. Toisena ja kolmantena tuntui, että löytyi enemmän kavereita ja omia kiinnostuksen kohteita, Arvela komppaa.

Kaksikolla on selkeät tulevaisuuden suunnitelmat. Arvela aikoo mennä armeijaan ja jatkaa opiskeluja sen jälkeen.

– Varmaan opiskelemaan Aalto-yliopistoon, Arvela miettii.

– Aion pitää ihanan rentoutumisen ja jäätelöntäyteisen kesän, jonka jälkeen minulla alkaa opinnot Helsingin lääketieteellisessä, Veijola iloitsee.