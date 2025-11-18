Arve kertoo, että Women's Health Hub Finlandin tavoitteena on tehdä naisterveydestä Suomen ja Euroopan ykkösvientituote.
– Naiset ovat yli puolet maailman ihmisistä. Kun ihmisiä on paljon, pienetkin poikkeamat sairastavuudessa, sairauspoissaoloissa ja työtehokkuudessa vaikuttavat isosti kansantalouteen, Arve huomauttaa.
McKinseyn raportista käykin ilmi, että jo ainoastaan diagnosoimalla aikaisemmin ja hoitamalla tehokkaammin PMS:ää eli premenstruaalisyndroomaa saataisiin globaaliin kansantalouteen lisää noin 115 miljardia euroa.
PMS on vain yksi lukuisista naisten elämänlaatua ja terveyttä heikentävistä sairauksista.
Kokonaisuudessaan lääketieteen sukupuolivinouman korjaaminen vapauttaisi biljoona dollaria vuotuiseen maailmaanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen vuoteen 2040 mennessä, käy ilmi McKinseyn selvityksestä.
– Meillä ei ole varaa olla huomioimatta naisten mahdollisimman tehokasta työpanosta, ja se tarkoittaa, että meidän täytyy tunnistaa naisten sairaudet mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Siksi siihen kannattaa panostaa rahaa, Arve painottaa.
– Nykyiset lääkkeet eivät ole tarpeeksi hyviä, ja kuitenkin tarve on suuri, sillä noin 200 miljoonaa naista maailmassa sairastaa endometrioosia ja noin 200 miljoonaa naista sairastaa PCOS:ää, huomauttaa yksikön johtaja Pasi Koskimies.
– Eli jonkun täytyy keksiä sinne nyt jotain uutta, jotta saamme parempia, tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä näiden sairauksien hoitoon. Me teemme hyvin alkuvaiheen työtä eli keksimme lääkkeitä ja kehitämme niitä eteenpäin.
