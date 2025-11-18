



1,3 miljardia euroa – Turusta lähtee maailmalle luksusristeilijän arvosta ehkäisyä joka vuosi 11:34 Turku on Suomen kierukkapääkaupunki – missä viipyy miesten ehkäisypilleri? Haastattelussa lisääntymislääketieteen dosentti Antti Perheentupa Turun yliopistosta. Julkaistu 18.11.2025 08:12 Nelli Hyttinen nelli.hyttinen@mtv.fi Naisten sairaudet tunnetaan paljon huonommin kuin miesten. Turussa ongelmaan puututaan nyt usean yrityksen voimin. Turku tunnetaan telakkakaupunkina, josta lähetetään maailmalle arvokkaita luksusristeilijöitä. Harva kuitenkaan tietää, että yhden luksusristeilijän arvon edestä lähtee Turusta maailmalle vuosittain myös ehkäisykierukoita. Kansainvälinen yritys Bayer valmistaa Turussa ehkäisykierukoita kaikkiaan yli 130 maahan. Suomessa jo 1970–80-luvulta asti kehitettyä, kierukkaa myydään vuosittain yli 1,3 miljardin euron arvosta. – Mehän leikkisästi kutsumme Turkua maailman ehkäisypääkaupungiksi, kertoo Bayer Suomen toimitusjohtaja Tomi Penttilä MTV Uutisille. Naisterveys onkin yrityksen yksi merkittävimpiä tutkimus- ja kehityskohteita. Missä viipyy miesten ehkäisypilleri? Katso yllä olevalta videolta! Lue myös:





Sen lisäksi, että naisten parempaan terveyteen panostaminen on kannattavaa yritystoimintaa, on sillä myös yhteiskunnallista merkitystä.

Tulevaisuudessa yhtiössä pyritään löytämään ratkaisuja muihinkin naisten terveyshaasteisiin alkaen kuukautisista päättyen vaihdevuosiin ja niiden jälkeiseen aikaan.

Bayerin tuotekehitysjohtajan Manja Aholan mukaan esimerkiksi ehkäisykierukat ja muut ehkäisyvalmisteet tukevat tasa-arvoa.

– Ne antavat naisille mahdollisuuden määrittää elämänsä suunnan kouluttautumisen, ammatin ja työpaikan kautta sekä edelleen taloudellisen riippumattomuuden kautta.

– Jos pystyy voimaannuttamaan yhden tytön tai naisen, sitä kautta voi voimaannuttaa koko perheen, yhteisön ja koko maan sekä maailman, Ahola painottaa.

Naisterveysverkosto luo toivoa terveemmästä tulevaisuudesta

Hormonikierukat ovat vain yksi esimerkki turkulaisesta ja suomalaisesta osaamisesta naisten paremman terveyden hyväksi.

Uusi paikallisten yritysten, tutkijoiden ja julkisten toimijoiden verkosto Women's Health Hub Finland on nyt puuttumassa kovalla kädellä naisten terveyttä jo vuosien ajan heikentäneeseen lääketieteen sukupuolivinoumaan.

– Naisten sairauksia tunnetaan paljon huonommin ihan sen takia, ettei ole tutkittu, että miten naiset sairastavat esimerkiksi sydäninfarktia ja miten se oireilee, ja siksi diagnoosi usein viivästyy, verkostoa pyörittävän Business Turun toimitusjohtaja Minna Arve kertoo.

Arve kertoo, että Women's Health Hub Finlandin tavoitteena on tehdä naisterveydestä Suomen ja Euroopan ykkösvientituote.

– Naiset ovat yli puolet maailman ihmisistä. Kun ihmisiä on paljon, pienetkin poikkeamat sairastavuudessa, sairauspoissaoloissa ja työtehokkuudessa vaikuttavat isosti kansantalouteen, Arve huomauttaa.

McKinseyn raportista käykin ilmi, että jo ainoastaan diagnosoimalla aikaisemmin ja hoitamalla tehokkaammin PMS:ää eli premenstruaalisyndroomaa saataisiin globaaliin kansantalouteen lisää noin 115 miljardia euroa.

PMS on vain yksi lukuisista naisten elämänlaatua ja terveyttä heikentävistä sairauksista.

Kokonaisuudessaan lääketieteen sukupuolivinouman korjaaminen vapauttaisi biljoona dollaria vuotuiseen maailmaanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen vuoteen 2040 mennessä, käy ilmi McKinseyn selvityksestä.

– Meillä ei ole varaa olla huomioimatta naisten mahdollisimman tehokasta työpanosta, ja se tarkoittaa, että meidän täytyy tunnistaa naisten sairaudet mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Siksi siihen kannattaa panostaa rahaa, Arve painottaa.

Naiset sairastavat miehiä enemmän – maksaa maailmalle biljoonia. Juttu jatkuu videon alla.

39:21 "Klassinen patriarkaalinen ajatusmaailma on, että naisia voidaan kohdella pieninä miehinä." Lääkäri Aura Pyykönen vieraana Diagnoosina nainen -vodcastissa. Katso jakso maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Tehokkaampaa seulontaa merkittävään äitikuolleisuusaiheuttajaan

Mukana naisterveysverkostossa on myös Revvity, joka kehittää uudenlaisia ratkaisuja niin sikiöseulontaan kuin raskausmyrkytysseulontaan.

Raskausmyrkytys on maailmassa toiseksi suurin äitikuolleisuuden aiheuttaja.

Vaikka raskausmyrkytysten varalta tehdään jo seulontaa suomalaisessa terveydenhuollossa, jää silti 60–80 prosenttia raskausmyrkytystapauksista edelleen tunnistamatta.

Revvityn merkkiainetestillä seulontoja olisi mahdollista tehostaa.

Tällä hetkellä raskausmyrkytystä seulotaan siten, että alkuraskaudessa neuvolassa kartoitetaan kliinisiä riskitekijoitä.

– Kuten äidin ikää, aiempia verisuonitauteja ja raskaushistoriaa. Jos riskitekijöitä löytyy, määrätään äidille pieni määrä aspiriinia, kertoo Revvityn prenataalisegmentin johtaja Lotta Siutla.

Tämän jälkeen äidin vointia seurataan läpi raskauden tutkimalla muun muassa virtsan valkuaisainetasoja, verenpainetta ja mahdollisia raskausmyrkytysoireita.

– Mitä tulee merkkiainetestiin, niin se antaa tarkemman raskusmyrkytysriskitiedon äidille jo raskauden alkuvaiheessa, jolloin esiintyvyyttä voidaan pienentää, Siutla kertoo.

Parempaa hoitoa 400 miljoonaa naista koskeviin sairauksiin

Tulevaisuudessa Turusta saattaa löytyä ratkaisu myös endometrioosiin ja munasarjojen monirakkulaoireyhtymään PCOS:ään.

Endometrioosi on kohdun limakalvon sirottumatauti, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella. Pesäkkeet aiheuttavat kroonisen tulehdusreaktion.

PCOS eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on naisten yleisin hormonaalinen häiriö, johon liittyy sekä hormonaalinen, että metabolinen eli aineenvaihdunnallinen poikkeavuus.

PCOS aiheuttaa häiriöitä kuukautiskiertoon ja painon kertymistä erityisesti keskivartalon alueelle.

Niin ikään Turussa toimiva Organon R & D Finland pyrkii löytämään uudenlaisia lääkkeitä näiden sairauksien hoitoon.

– Nykyiset lääkkeet eivät ole tarpeeksi hyviä, ja kuitenkin tarve on suuri, sillä noin 200 miljoonaa naista maailmassa sairastaa endometrioosia ja noin 200 miljoonaa naista sairastaa PCOS:ää, huomauttaa yksikön johtaja Pasi Koskimies.

– Eli jonkun täytyy keksiä sinne nyt jotain uutta, jotta saamme parempia, tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä näiden sairauksien hoitoon. Me teemme hyvin alkuvaiheen työtä eli keksimme lääkkeitä ja kehitämme niitä eteenpäin.

