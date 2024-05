Ratkeaako Vantaan postinjakajan murha? KRP tutkii uhrista saatuja näytteitä, jotka kuuluvat todennäköisesti tekijälle

Uhrin työvaatteista on tutkinnan aikana saatu taltioitua runsaasti näytteitä, jotka todennäköisesti kuuluvat tekijälle. Näytteitä on parasta aikaa KRP:n laboratorion syynissä.

– Uhrista saadut tekniset näytteet ovat silta tekijään. Mutta mistä näytteiden jättäjä löytyy, on ajan kysymys. KRP:n laboratoriossa pyörii tällä hetkellä parikymmentä näytettä. Kun pääsemme kesän toiselle puolelle, tiedämme, tuottaako se pajatso jotain vai tuottaako mitään, Töyräs sanoo Rikospaikan haastattelussa.

Erittäin väkivaltainen hyökkäys

Töyräs kertoi myös, että tekijällä on ollut jotain kättä pidempää, jokin astalo, jolla uhriin on kohdistettu roisia väkivaltaa.

Yksi tutkintahaara poliisilla on tapahtuma-aikaan Myyrmäen alueella liikkuneet puolentusinaa ihmistä. Henkirikos tapahtui 17.11.2022 klo 03.30.

– Pyrimme näitä ihmisiä tavoittelemaan eli mitä he ovat kulkiessaan mahdollisesti nähneet tai kuulleet.

– Tekijä on ollut ehkä harhainen, henkisesti epätasapainossa. Se voisi selittää teon julmuuden. Hän on ennen ja jälkeen teon jollain tavalla oirehtinut tai ollut poissa tolaltaan itsekin. On vaikea uskoa, että tällaisen näin väkivaltaisen teon voisi tehdä ilman, että se näkyisi hänestä ulospäin, Töyräs sanoi.