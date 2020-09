Näin silmukka kiristyi sukellusvenemurhaaja Peter Madsenin ympärillä – karmiva rikos alkoi selvitä kirjaimellisesti pala palalta

Entinen murhatutkija Kurt Kragh sanoo Ekstra Bladetille , että on tyypillistä, että Madsenin kaltaiset tekijät pyrkivät irtisanoutumaan teosta ja siirtämään vastuuta uhrille.

– Se on klassinen piirre Madsenin kaltaisille murhamiehille, joilla on selviä psykopaattisia piirteitä. He eivät koskaan ota vastuuta teoistaan, Kragh sanoi.