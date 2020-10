Näin Peter Madsen pakeni tarkasti vartioidusta vankilasta panttivanki otteessaan – "Meillä on ollut täysin epätavallinen tilanne"

Ennen kiinniottoaan Madsen lähti pakenemaan valkoisella pakettiautolla, jonka kuljettaja on tavoitettu. Häntä ei ole vielä kuulusteltu "kielellisten haasteiden" takia. Tällä hetkellä kuljettajan ei kuitenkaan uskota olleen paikalla suunnitelmallisesti. Poliisi jatkaa tapahtumien tutkintaa.

klo 17.21: Tanskan oikeusministeri Nick Hækkerup kutsuu Twitterissä Madsenin pakoa "erittäin vakavaksi" Oikeusministeriö on pyytänyt vankilalta selivtystä siitä, miten Madsen pääsi pakoon.

klo 17.01 Lyhyehkö tiedotustilaisuus on päättynyt. Poliisi jatkaa tapahtumien tutkintaa.

klo 18.56 Lauridsen: Pakettiauton kuljettaja ei puhu tanskaa. Poliisin mukaan kuulemisessa on ollut "kielellisiä haasteita"

klo 18.50: Lauridsen: Madsenilla oli myös vyö, joka muistutti pommivyötä. Poliisin mukaan molemmat esineet olivat kuitenkin vaarattomia. Pommikoira on tutkinut vyön, eikä mikään viittaa siihen, että vyössä olisi ollut räjähdysaineita.

klo 16.38. Rasmussen: - Meillä on ollut täysin epätavallinen tilanne. Kukaan ei loukkaantunut fyysisesti, mutta psyykkistä stressiä on aiheutunut. Me huolehdimme vankilassa olleesta henkilökunnasta.