Ohuet sukkahousut hajoavat usein nopeasti, ja syy voi löytyä jo ensimmäisestä käyttökerrasta. Asiantuntijan nikseillä sukkiksille saa rutkasti lisää käyttöikää.
Vedätkö uudet sukkahousut jalkaan suoraan paketista? Asiantuntijan mukaan tämä virhe voi lyhentää niiden käyttöikää merkittävästi.
Sokos Helsingin naistenosaston vastuuhenkilö Karoliina Mattsson neuvoo pesemään uudet sukkahousut aina ennen ensimmäistä käyttöä.
– Käsinpesu riittää hienosti ja kovassa kiireessä voit myös suihkuttaa vettä kevyesti tai puristella sukkahousut vedellä kostutetuin käsin läpikotaisin, Mattson kertoo MTV Uutisille.
Pesu ja kostutus palauttavat Mattssonin mukaan elastisuuden sukkahousuihin pitkään paketissa olon jälkeen.
– Myös jos sukkahousut ovat kaapissa pitkään käyttämättä, ne kannattaa huuhdella ennen käyttöä haalealla vedellä.
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Rasvaa koppurakantapäät
Jotta sukkahousut pysyvät mahdollisimman pitkään ehjinä, Mattsson suosittelee myös hoitamaan jalkojaan ja käsiään.
– Kovettunut kantapää rikkoo herkästi sukkahousut, samoin terävät kynnet joko sormissa tai varpaissa. Jalat ja kädet voi hyvin rasvata kevyesti ennen sukkahousujen pukemista.
Jos sukkahousut huolellisuudesta huolimatta lähtevät purkautumaan, paras apu on kirkas kynsilakka tai hiuslakka.
– Kummallakin pystyy pysäyttämään silmäpaon ja jatkamaan sukkahousujen käyttöä ainakin kuluvan päivän loppuun.