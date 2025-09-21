Vaatealan asiantuntijat moittivat nykyajan vaatekauppojen tarjontaa heikkolaatuiseksi.

Nykyään kuluttajan voi olla vaikea ostopäätöksen yhteydessä päättää, onko uusi vaateostos laadultaan hitti vai huti.

Muotialan kouluttaja Kaisa Virtanen kertoo Viiden jälkeen -lähetyksessä, että neuleet ovat välillä päässeet hämäämään tarkkasilmäisen asiantuntijan.

– Vaikka olen tarkka ostaja ja tutkin tuotteen hyvin tarkasti, joskus tulee pettymyksiä.

Virtanen nostaa esimerkiksi äskettäin ostamansa kashmir- ja merinovillaneuleen. Ostohetkellä vaatekappale näytti siistiltä ja laadukkaista materiaaleista valmistetulta vaatteelta, mutta jo muutaman tunnin käytön jälkeen neule olikin alkanut nukkaantua.

– Sitä on hirveän vaikea ostotilanteessa huomata, Virtanen harmittelee.

Syy, miksi vaatteet ovat nykyisin kautta linjan huonolaatuisempia, johtuu rahasta.

– Syynä on hintapaine. Kankaat ovat heikompia ja yksityiskohdissa tingitään, Virtanen summaa.

Kiinnitä huomiota lankaan ja vuorikankaaseen

Myös ompelimoyrittäjä Marju Karjalainen joutuu työssään korjaamaan huonolaatuisia vaatteita käytännössä päivittäin.

– Pikeepaidoissa säästetään materiaaleissa ja kustannustehokkuudessa, Karjalainen nostaa esimerkiksi.

Esimerkiksi vielä 1970-luvulla farkut oli ommeltu kestämään, eikä niissä käytetty tekokuituja.

Karjalainen vinkkaa, että laadukkaan vaatteen voi ennen kaikkea tunnistaa sisältäpäin.

– Monesti vuorikankaat voivat olla päälliskankaaseen verrattuna huonolaatuisia, hän kertoo.

Vuorikankaan lisäksi vaatteissa käytetään nykyisin halpaa lankaa.

– Nykyisin kaikki langat ovat polyesteria. Ei valitettavasti löydy enää puuvillalankaa, vaatekorjausompelija Nina Makkonen kertoo.

Hän kertoo, että huonolaatuisten vaatteiden epidemia on maailmanlaajuinen. Laadukkaita vaatteita on nykyaikana todella vaikea löytää.

Kaisa Virtanen toi studiolähetykseen vaatteita, joissa niiden valmistajat olisivat voineet petrata. Katso yllä olevalta videolta, mihin asioihin esimerkiksi kevytuntuvatakin valinnassa kuluttajan kannattaa kiinnittää huomiota, jotta hutiostoksilta voisi välttyä.