Muodin asiantuntija näyttää videolla, miten huivit sidotaan tyylikkäästi käden käänteessä.
Muotikouluttaja Kaisa Virtasen mukaan huivit ovat taas muodissa. Niiden käytössä rajana on vain oma luovuus ja rohkeus. Muun muassa isot silkkihuivit ovat nyt pinnalla.
Virtanen näytti Viiden jälkeen -ohjelmassa kädestä pitäen, miten erilaiset huivit saa sidottua tyylikkäästi muutamassa sekunnissa.
Alla silkkihuivin, yksinkertaisen perushuivin ja miesten huivin solmimisohjeet.
Silkkihuiviin siisti solmu sekunneissa
0:17Muotitalot ovat näyttäneet mallia isokuvioisten silkkihuivin käytössä.
Silkkihuivin haasteena on kankaan liukkaus. Yksinkertainen solmu ratkaisee tämän haasteen.
Muotikouluttaja Kaisa Virtanen kertoo kauhistuneena pesuohjeista, joita silkkihuiveille on aikoinaan annettu.
– Kun silkkimarkkinat ryöpsähtivät 80‑luvulla, suositeltiin silkin pesemistä Fairy-astianpesuaineella. Olin ihan, että älkää nyt Fairylla ainakaan peskö! Sehän vie rasvan, joka kuuluu tähän kuituun. Sen jälkeen silkkihuivista tulee ikään kuin paperinen, Virtanen sanoo.