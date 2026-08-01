19-vuotias Zac Brettler hyppäsi marraskuussa 2019 viidennen kerroksen parvekkeelta Thames-jokeen. Tuore kirja etsii vastauksia siihen, miksi.

Kuin upporikkauden kulissien Liisa ihmemaassa.

Kukaan ei ole ensivaikutelmansa eikä julkinen minänsä. Ei kirjan päähenkilö, venäläinen miljardöörin poika Zac Ismailov, tai edes tämän natsien kuolemankoneesta selviytynyt rabbi-isoisä.

Kenenkään tarina ei pidä totuutta.

19-vuotias Zac Brettler hyppäsi marraskuussa 2019 viidennen kerroksen parvekkeelta Thames-jokeen. Hänen ruumiinsa löytyi pian. Syöksy tummaan jokeen tallentui vastapäätä olevan Britannian ulkomaantiedustelun MI6:n valvontakameraan.

Hyppäsikö hän kuolemaansa, vai yrittikö hän paeta, ja jos yritti, niin mitä, keitä ja miksi?

Tavallisen juutalaisperheen poika Zac oli tarinankertoja ja totuuden venyttäjä jo pienenä. Kehittämänsä oligarkin poikahahmo Zac Ismailov liikeideoineen meni kuitenkin liian pitkälle.

Zac astui valheidensa ulko-ovettomaan maailmaan

Kirjan mysteeri on ja sellaiseksi jäänee, että missä vaiheessa nokkeluus, valheet ja materiaalisen menestyksen tavoittelu meni kohtalokkaasti pieleen. Zac astui vääristävien peilien ulospäin avautumattomien ovien saliin.

On hätkähdyttävä lukea, kuinka Zacin vanhemmille Rachellelle ja Matthew’lle paljastuu poikansa kehittämä elämäntarina, vaikka he olivat havainneet, ettei kaikki ole hyvin.

Oliko tämä todella meidän rakas poikamme, hän, joka fabuloi, että äitinsä asui Dubaissa, ja oli sveitsiläinen kuuden lapsen äiti?