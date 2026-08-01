Evan Rachel Woodia ei pyydetty mukaan Lumotut sisaret -elokuvan jatko-osaan.
Vuonna 1998 julkaistu Lumotut sisaret -elokuva saa pian jatkoa. Alkuperäisessä elokuvassa Sandra Bullock ja Nicole Kidman esittivät hurmaavia, mutta yhteisönsä vieroksumia sisaruksia, joiden suvun yllä lepää lumous: sen naispuolisilla jäsenillä on taikavoimia.
He kärsivät myös esiäitiensä jälkeläisilleen langettamasta sukukirouksesta, jonka seurauksena heihin rakastuvat miehet kuolevat nuorina.
Elokuvassa Sandra Bullockin näyttelemän Sallyn Kylie-tytärtä esitti Evan Rachel Wood.
Evan Rachel Wood oli elokuvan kuvausten aikaan 10-vuotias.
Practical Magic 2 -elokuvassa Kylien roolissa nähdään kuitenkin Joey King. Wood kertoi aikaisemmin, ettei häntä pyydetty muiden tavoin uusimaan rooliaan.
– Tarjouduin, vaikka kyseessä olisi ollut vain yksi kohtaus tai repliikki, hän kirjoitti