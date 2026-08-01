– Tarjouduin, vaikka kyseessä olisi ollut vain yksi kohtaus tai repliikki, hän kirjoitti

Evan Rachel Wood nähtiin Lumotut sisaret -elokuvassa yhdessä Sandra Bullockin ja Nicole Kidmanin kanssa.

Evan Rachel Wood nähtiin Lumotut sisaret -elokuvassa yhdessä Sandra Bullockin ja Nicole Kidmanin kanssa. All Over Press

-tilillään.

Wood puhui asiasta Enterteinment Tonightin haastattelussa. Hän kertoi lukeneensa elokuvaan perustuvan kirjan. Woodin mukaan elokuva ei näytä seuraavan kirjan juonta.

– Mielestäni kirjassa olisi ollut järkevää tuoda minut takaisin. Se, miten he tekevät uutta versiota ja lähestyvät asiaa, ei ollut järkevää.

– Mutta on surullista, sillä kiinnyimme lapsina vahvasti muuhun näyttelijäkaartiin, ja se, että menetämme mahdollisuuden nähdä muut näyttelijät ja talon aikuisina ja nähdä historian omien silmiemme kautta, on jotain, mitä ei voi teeskennellä. Joten olen surullinen, ettei sitä pääse tapahtumaan, etenkin fanien kannalta, hän sanoi.